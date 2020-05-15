Туристы повезли коронавирус в оккупированный Крым
|11:30 16.06.2020
|Крым
За сутки в оккупированном Крыму подтверждены 15 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», два случая завозных: туристы прибыли в Ялту из Красноярска.
Продолжается распространение инфекции в Евпаторийской городской больнице – заболели еще три пациента и один сотрудник.
Еще трое – в Симферополе, Красноперекопском и Сакском районах – были госпитализированы с внебольничной пневмонией, но у них оказался коронавирус.
Остальные инфицированы в уже известных очагах.
В целом, с начала эпидемии в оккупированном Крыму выявлен 561 зараженный, 17 из них скончались.
Ще на цю тему:
12:15 16.06.2020
Ще 15 осіб захворіли на COVID-19 у Криму
Ще 15 осіб захворіли на COVID-19 у Криму
18:00 15.06.2020
COVID-19: Число заболевших в Севастополе растет
COVID-19: Число заболевших в Севастополе растет
15:30 15.06.2020
COVID-19: За выходные в Крыму выявлено 56 заболевших коронавирусом
COVID-19: За выходные в Крыму выявлено 56 заболевших коронавирусом
18:01 12.06.2020
Керченские моряки поделились впечатлениями об обсервации
Керченские моряки поделились впечатлениями об обсервации
18:45 11.06.2020
Родственники из Санкт-Петербурга заразили коронавирусом 90-летнюю жительницу Севастополя
Родственники из Санкт-Петербурга заразили коронавирусом 90-летнюю жительницу Севастополя
17:30 11.06.2020
Новый военный госпиталь в Севастополе принял первых пациентов
Новый военный госпиталь в Севастополе принял первых пациентов
14:00 11.06.2020
COVID–19: в Крыму резкий рост коронавирусной инфекции
COVID–19: в Крыму резкий рост коронавирусной инфекции
15:01 10.06.2020
Сім осіб з COVID-19 у Криму — у тяжкому стані
Сім осіб з COVID-19 у Криму — у тяжкому стані