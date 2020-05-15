Ув'язнений в СІЗО «Лефортово» в Москві кримчанин Іван Яцкін розраховує на відновлення переговорного процесу між Україною та Росією з обміну утримуваними особами.

Про це повідомляє його адвокат Микола Полозов, який відвідав кримчанина в СІЗО, де 15 червня відбувалися слідчі дії, передає Крим. Реалії.

«Іван Григорович почувається задовільно (наскільки це можливо в умовах СІЗО). Ми обговорили з ним попереднє судове засідання з продовження йому запобіжного заходу, яке провели за його відсутності. За його словами, сказали йому буквально напередодні суду, і він письмово зробив заяву, що хоче особисто бути присутнім у залі суду. Проте в середу, в порушення закону, суд постановив провести слухання без його участі», – написав Полозов у Facebook.

За інформацією адвоката, Яцкін хвилюється через затримку з отриманням листів – близько двох місяців. Водночас, з початку квітня не приймають жодних посилок і передач для ув'язнених.

«У самому СІЗО протиепідемічні заходи все ті ж самі: кожен день заміряють температуру і видають марлеві маски. Жодних додаткових заходів не запровадили. На слідчі дії Івану Григоровичу видали новий захисний костюм, на відміну від минулого разу, коли йому дали потертий і кимось ношений раніше», – додав Полозов.

Напередодні адвокат подав апеляційну скаргу на рішення Лефортовського міського суду Москви продовжити термін тримання під вартою Яцкіна ще на два місяці. Згідно з рішенням суду 10 червня, Іван Яцкін залишиться в СІЗО до 16 серпня 2020 року.

До цього Яцкіну провели психіатричну експертизу, незважаючи на клопотання захисту про неприпустимість її проведення.

Уродженець села Войкове Первомайського району Криму Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року в Криму. Про це стало відомо в грудні.

Полозов повідомляв, що після арешту Яцкіна перевезли з Криму до Москви. За його словами, російські силовики чинили на кримчанина «сильний психологічний тиск».

Російське інформагентство ТАСС повідомляло, що деталі кримінальної справи стосовно кримчанина не уточнюються «в інтересах слідства».