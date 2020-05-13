Помпео висловив обурення у зв'язку з таємним рішенням російського суду, який визнав Вілана винним у шпигунстві.

Суд у Москві засудив американського екс-морпіха Пола Вілана до 16 років заключени в колонії суворого режиму за звинуваченням у шпигунстві. Сторона звинувачення просила для Вілана 18 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Слухання проходили в закритому для ЗМІ і слухачів режимі, оскільки матеріали справи містять гриф "Цілком таємно". Суддя оголосив лише вступну та резолютивну частину вироку.

Перед оголошенням вироку Вілан, який раніше проходив службу в морській піхоті США і якому в цьому році виповнилося 50 років, заявив про свою невинуватість.

"Це політичний суд, фіктивний суд. Ми довели мою невинність, довели фабрикації, тепер завдання - подолати телефонне правосуддя", - сказав він.

Вілан має намір оскаржити вирок.

Крім того, Вілан, у якого також є громадянство Британії, Канади та Ірландії, закликав президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії і Канади відреагувати на вирок.

Адвокат Вілана Володимир Жеребенков допустив його обмін на засуджених в США Віктора Бута або Костянтина Ярошенка, повідомляє ТАСС. Питання буде вирішуватися після вступу вироку в силу. За його словами, Вілан намір оскаржити вирок і добиватися виправдання.

Відзначимо, Бута засудили на 20 років за контрабанду наркотиків, а Ярошенка визнали винним в спробі продати зброю колумбійському терористичному угрупованню FARC, йому дали 25 років.

Посол США в Москві Джон Салліван заявив, що він "розчарований і розлючений" вироком.

"Ніяких свідчень, які доводять провину Вілана, в суді представлено не було", - сказав Салліван і пообіцяв продовжити домагатися його звільнення.

Що стосується можливого обміну, то американський дипломат заявив: "Я не уповноважений обговорювати обміни. Тепер, коли Пол став засудженим, я домагаюся правосуддя для Пола. Ми шукаємо не обміну, а правосуддя для Пола".

Посольство США повідомило в Twitter, що свідкам захисту не дали виступити віддалено або перенести дату їх виступи за самоізоляції.

Держсекретар Майк Помпео висловив обурення у зв'язку з таємним рішенням російського суду, який визнав громадянина США, колишнього морпеха Пола Вілана винним у шпигунстві. Про це йдеться в заяві Помпео, опублікованому на сайті Держдепу.

"У нас є серйозні побоювання, що Вілан був позбавлений гарантій справедливого судового розгляду, які Росія зобов'язана надати йому у відповідності зі своїми міжнародними зобов'язаннями в сфері прав людини", - зазначив Помпео.

За словами Держсекретаря США, звернення російських властей з Віланом було страхітливим.

"Росія не змогла забезпечити Уілану справедливий розгляд у незалежному та неупередженому суді, а під час його утримання під вартою ставила його життя під загрозу, ігноруючи його давні проблеми зі здоров'ям. Ми вимагаємо негайного звільнення Пола Вілана", - сказано в заяві.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи можливий обмін засудженого в РФ за шпигунство американця Пола Вілана на засуджених в США Віктора Бута або Костянтина Ярошенка, запропонувала поставити три крапки в цьому питанні.

"Для цього є відповідні міждержавні механізми, які задіюються в разі, якщо є відповідне прагнення, бажання, - сказала вона.

Зазначимо, громадянина США, Британії, Канади та Ірландії Пола Вілана затримали в Москві 28 грудня 2018 року, коли він прилетів на весілля до друга.

За версією слідства, Вілан працював на користь американських спецслужб. Йому пред'явили звинувачення за статтею 276 КК РФ (шпигунство). Сам Вілан заявляв, що провокацію проти нього міг вчинити співробітник ФСБ, з яким він знайомий близько 10 років.

На вилученій у нього флешці нібито містилися відомості, що становлять держтаємницю.

За словами Уілана, він думав, що на флешці були фотографії з відпочинку, а не якісь секретні дані. Флешку передав його знайомий.

Нагадаємо, на початку січня офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що РФ не планує обмін обвинуваченого в шпигунстві американця Вілана на росіян.