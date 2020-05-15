Прокурор АРК Ігор Поночовний повідомив, що має намір відновити переговори з Інтерполом щодо захоплених Росією суден «Чорноморнафтогазу», щоб вони перебували в міжнародному розшуку. При цьому він зазначає, що «все, що стосується Криму, Інтерпол не розшукує».

Про це Поночовний говорив у програмі «Питання національної безпеки» з Валентиною Самар проєкт Центру журналістських розслідувань.

«Ми зараз відновимо цю роботу, щоб отримати більш свіжу інформацію від самого Інтерполу – чого їм не вистачає для того, щоб ці судна були в базі міжнародного розшуку. Адже вони заарештовані, ухвали суду є, але реалізації немає», – сказав він.

Поночовний додав: «Взагалі з питаннями міжнародного розшуку ситуація складна, оскільки Інтерпол, як єдина така організація, яка може розшукувати по всьому світу, самоусувається від питання розшуку військових злочинців, пов'язаних із Кримом, і двостороннє співробітництво між державами ускладнюється тим, що немає можливості оперативно реагувати на появу того чи іншого злочинця за кордоном».

Прокурор зазначив, що «Інтерпол каже, що вони шукають військових злочинців, готові співпрацювати і т.д., але щодо Криму позиція там однозначна і незмінна».

«Усе, що стосується конфлікту в Криму, за їхіми поясненнями, – це конфлікт України з Росією, і Інтерпол туди не втручається. Зокрема, можливості та механізми Інтерполу для розшуку злочинців не використовуватимуться», – повідомив Поночовний.

Він додав: «Ми розуміємо, що у Росії є значний вплив на Інтерпол, на схвалення рішень, є значне лобі, тому з цим складно. Але, однозначно, працюватимемо».

Раніше гендиректор ДАТ «Чорноморнафтогаз» Світлана Нєжнова звернулася до СБУ і Прокуратури АРК з проханням розібратися з фактом продажу газу, що перебуває в Глібовському сховищі, російською владою в Криму.

У 2014 році бурові установки, флот та інше майно української державної компанії «Чорноморнафтогаз» були захоплені під час анексії Криму Росією. Після цього НАК «Нафтогаз України» втратила контроль над цим кримським підприємством. Пізніше ДАТ «Чорноморнафтогаз» було відтворене на материковій частині України.

17 жовтня 2016 року НАК «Нафтогаз України» і шість її дочірніх компаній ініціювали арбітражне провадження проти Росії з вимогою відшкодувати збитки, завдані захопленням активів групи в Криму. «Нафтогаз» ініціював провадження відповідно до угоди між Кабміном України і урядом Росії про сприяння, здійснення та взаємний захист інвестицій.

У 2017 році компанія «Нафтогаз України» подала позов проти Росії з вимогою відшкодувати п'ять мільярдів доларів збитків від втрати активів у результаті анексії Криму. З урахуванням відсотків ця сума становить вісім мільярдів доларів.

Суд при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі підтвердив, що Росія винна у втраті кримських активів НАК «Нафтогаз України».