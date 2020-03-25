Уполномоченный по правам человека в Верховной Раде Украины Людмила Денисова опасается за жизнь крымчан, заключенных в ростовском СИЗО, где произошла вспышка коронавируса. Она уточнила, что речь идет об Эскендере Абдулганиеве и Арсене Абхаирове.

«Учитывая то, что у многих заключенных и политических пленников Кремля – критическое состояние здоровья, вспышка коронавирусной инфекции может иметь фатальные последствия для их жизни», – отметила украинский омбудсмен в Фейсбуке, сообщают Крым.Реалии.

По ее мнению, вспышка коронавируса в СИЗО, где содержатся крымчане, «является прямым следствием несоблюдения карантинных мероприятий».

«Я постоянно получаю обращения от родных и самих заключенных о том, что администрация пенитенциарных учреждений страны-агрессора не обеспечивает их элементарными средствами индивидуальной защиты – медицинскими масками, перчатками и антисептиками», – утверждает Денисова.

Согласно ее данным, в российских пенитенциарных учреждениях сейчас содержатся более 5000 граждан Украины.

«Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием защитить права граждан Украины, а именно обеспечить надлежащие условия содержания и предоставление качественной медицинской помощи в соответствии с положениями Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток от 25.03.2020 года», – написала Денисова.

Она также вновь призвали представителей международных правозащитных организаций усилить давление на Россию, «чтобы заставить ее соблюдать права граждан Украины гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и быстрее вернуть из российского плена всех политических заключенных на родину».

Это не первое обращение украинского омбудсмена к Москальковой, но ее реакции не последовало.

В понедельник, 15 июня, стало известно о том, что СИЗО Ростова-на-Дону, где содержат фигурантов красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир» Эскендера Абдулганиева и Арсена Абхаирова, на месяц закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. В связи с этим заседание по данному делу перенесли на 29 июня. Об этом сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов.