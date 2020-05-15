Туристический сезон в оккупированном Крыму еще толком не начался – официально принимать гостей с материка разрешено только с 1 июля, а цены на связь уже начали расти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания «Вымпелком» («Билайн») с 17 июня повышает стоимость исходящей минуты в роуминге на аннексированном полуострове на 23%: с 2 рублей 3 копеек до 2 рублей 50 копеек.

Вырастут тарифы и на интернет: по умолчанию будет подключаться безлимитный тариф за 249 рублей в сутки, предусматривающий получение 100 Мб на максимальной скорости, а потом скорость передачи данных будет падать до 128 Кбит/сек.

Помегабайтная тарификация будет стоит 2,5 рублей за 1 Мб.

Сейчас первые 3 Мб в день обходятся в 6 с небольшим рублей (по 2,03 рубля за 1 Мб), а затем абоненту на сутки дается 110 Мб по цене 203,39 рубля, а после их окончания – снова списывается 2,03 рубля за 1 Мб, отмечают «Известия». В «Вымпелкоме» заявляют, что действовавшая ранее помегабайтная тарификация неудобна для клиентов.

Другие компании связи свои планы по тарифам пока не комментируют, но эксперты уверены, что они обязательно последуют примеру «Билайна». Тем более, что все операторы понесли существенные потери в международном роуминге и будут стремиться это компенсировать.

Специалисты отмечают, что 100 Мб – это минимальный пакет интернета на день, которого не хватит для полноценного доступа к сети. А на скорости до 128 Кбит/сек сеть позволяет лишь отправлять текстовые сообщения в мессенджерах и получать электронную почту. Для игр, видео и картографических сервисов этой скорости недостаточно.

