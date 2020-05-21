Посольство РФ в Києві надіслало ноту протесту в МЗС України у зв'язку з акцією "День Росії – день окупанта", яку влаштували українські та кримськотатарські активісти 12 червня перед російським дипломатичним відомством в столиці України.

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії, передає УНН.

“У зв’язку з влаштованої акцією Посольство Російської Федерації в Києві надіслало ноту протесту в МЗС України. У ній було зазначено на небажання української сторони виконувати свої міжнародні зобов’язання щодо забезпечення умов нормального функціонування російських дипломатичних установ, як того вимагають Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 року і Віденська конвенція про консульські зносини 1963 року учасниками яких є Росія і Україна”, — йдеться у повідомленні МЗС РФ.

Російські дипломати назвали акцію під своїм посольством “огидною антиросійською витівкою”, яка відбувалась, на думку МЗС РФ, “при потуранні влади”.

“На фасад будівлі посольства Росії ввечері цього дня за допомогою спеціального світлового обладнання був спроектований ряд образливих зображень русофобського змісту”, — написали у зовнішньополітичному відомстві Росії.

Зокрема, вони відзначили “креативність” департаменту контррозвідки Служби безпеки України, що розмістили свою емблему на будівлях і білбордах поблизу російських генконсульств у низці українських міст.

У МЗС РФ розраховують, що Україна “зробить нарешті належні заходи для запобігання будь-якому порушенню їх спокою або образи гідності”, спираючись на “принципи взаємності і традицій дипломатії”, резюмували дипломати Росії.

Нагадаємо, 12 червня була проведена акція, що тривала приблизно годину. Організаторами виступили ГО “Корпус справедливості” та Кримськотатарський ресурсний центр. В акції взяли участь близько 50 активістів з прапорами кримських татар та УПА. Зокрема, учасниками акції були розпалені лампадки на честь жертв агресії Російської Федерації.

Серед учасників акції були й, зокрема, політв'язні Ахтем Чийгоз, Ісмаїл Рамазанов і Володимир Балух. Активісти закликали припинити анексію Криму. За словами організаторів акції, вона була проведена з метою привернути якомога більше уваги​.