У Хаджибейському лимані через спеку розмножились водорості, через що у воді знизився вміст кисню, що могло стати причиною для масової загибелі креветок.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, передає УНН.

“Про масову загибель креветок у Хаджибейському лимані. Днями новина про мор креветок на Одещині обійшла багато українських ЗМІ. Комісія, у складі якої були представники Держекоінспекції в Одеській області, Одеського рибоохоронного патруля, Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та РА „Хаджибейський лиман“, здійснила виїзд на місце екологічного лиха, щоб виявити, чому воно сталось. Можлива причина загибелі креветок — зниження вмісту розчиненого у воді кисню, спричинене масовим розмноженням водоростей через спеку”, — написав Андрій Мальований.

Він додав, що це поки попередні результати виїзду, а встановити реальне положення справ можна буде тільки після лабораторного дослідження.

За його словами, щоб не допустити подальшої загибелі водних біоресурсів у Хаджибейському лимані, необхідно:

— контролювати вміст кисню у воді на різних глибинах;

— контролювати температуру води;

— контролювати вміст біогенних елементів у воді, особливо у місцях впадання в водойму приливів;

— контролювати склад води, яка пройшла очистку на станції біологічної очистки “Північна” та випускається у водойму.

“Буду тримати в курсі ситуації у Хаджибейському лимані. Сподіваюсь, що зможемо зберегти водойму у хорошому стані та підтримати життя підводної фауни”, — додав Андрій Мальований.