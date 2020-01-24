Євросоюз і США будуть і надалі підтримувати Україну. Такий намір висловили міністри закордонних справ країн ЄС і державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео під час спільної відеоконференції, проведеної у понеділок, 15 червня.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель під час пресконференції, повідомляє Deutsche Welle.

За словами Борреля, трьома темами обговорення з Помпео були Китай, мирний процес на Близькому Сході та країни політики східного сусідства ЄС, до якого входять Україна, Грузія, Молдова, Азербайджан, Білорусь та Вірменія.

“Щодо східного сусідства ми підтвердили міцне партнерство між ЄС і США. Воно залишиться критично важливим, зокрема щодо України. Звісно, необхідно, щоб Росія виконала свої зобов’язання з цілковитої імплементації мінських угод”, — заявив Боррель.

Через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 міністри ЄС досі проводять свої зустрічі у віртуальному форматі. Зокрема, німецький міністр закордонних справ Гайко Маас назвав однією з причин обговорення України з Майком Помпео те, що у сторін є бажання “створити нову динаміку у мирному процесі”. Утім, деталей він не навів.

“Ми поділяємо спільну мету з нашими американськими партнерами. Ми хочемо сприяти (у регіоні східного сусідства. — Ред.) простору демократії, верховенства права та вільних економічних відносин, від чого виграють усі сторони. Ми не залучені у жодній іншій країні так активно, як в Україні”, — заявив Маас перед початком відеоконференції.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський візьме участь у відеоконференції лідерів “Східного партнерства”, де відстоюватиме подальшу інтеграцію з ЄС.