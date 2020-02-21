Україна повідомила Грузії про планований замах на журналіста, який ображав Путіна

09:46 16.06.2020   Грузия

 Українські правоохоронні органи надали грузинській владі інформацію про планований замах на журналіста Георгія Габунію, який влітку 2019 року в ефірі своєї авторської програми нецензурно вилаяв президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє УНН із посиланням на “Эхо Кавказа” та “Радіо Свобода”.

Зазначається, що дані українських правоохоронців допомогли грузинським спецслужбам затримати 38-річного громадянина Росії, уродженця Інгушетії Васамбека Бокова.

Служба державної безпеки Грузії затримання росіянина поки не коментувала.

У липні 2019 року журналіст Георгій Габунія, який тоді працював на телеканалі “Руставі-2”, в прямому ефірі нецензурно вилаяв Володимира Путіна. Після цього він неодноразово отримував погрози на свою адресу. Зокрема, глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що “Габунію потрібно заховати за сімома парканами, бо перший же зустрічний може зробити з ним те, чого він заслужив”.



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