Іспанський телеканал опублікував інтерактивну карту з "російським" Кримом
|09:30 16.06.2020
|Крым
Іспанська телерадіокорпорація RTVE опублікувала інфографіку щодо поширення коронавірусної хвороби у світі, на якій анексований Крим позначено як частину РФ.
Про це повідомляє сайт RTVE, передає Укрінформ.
Зокрема, якщо на інтерактивній мапі Крим позначений тим самим кольором, що й РФ.
Раніше французька газета Le Monde опублікувала карту поширення коронавірусу у світі. При цьому Крим на цій карті позначений як російська територія.
Як повідомлялося, міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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