Іспанська телерадіокорпорація RTVE опублікувала інфографіку щодо поширення коронавірусної хвороби у світі, на якій анексований Крим позначено як частину РФ.

Про це повідомляє сайт RTVE, передає Укрінформ.

Зокрема, якщо на інтерактивній мапі Крим позначений тим самим кольором, що й РФ.

Раніше французька газета Le Monde опублікувала карту поширення коронавірусу у світі. При цьому Крим на цій карті позначений як російська територія.

Як повідомлялося, міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.