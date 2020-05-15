AI закликала долучися до визволення фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

09:15 16.06.2020   Крым

В Amnesty International вважають в'язнями совісті шістьох кримських політв'язнів — фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" та закликають долучитися до кампанії за їх визволення.

Про це Amnesty International Ukraine повідомляє на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.

"22 червня російський апеляційний військовий суд переглядатиме обвинувальний вирок, який винесли правозахиснику Еміру-Усеїну Куку і п’ятьом співвідповідачам у тій же справі в листопаді 2019 року за нібито причетність до організації "Хізб ут-Тахрір" (що заборонена як "терористична" в Росії, але дозволена в Україні). Ми вважаємо справу сфабрикованою, а всіх шістьох кримчан – Еміра-Усеїна Куку, Мусліма Алієва, Вадима Сірука, Енвера Бекірова, Арсена Джеппарова і Рефата Алімова – ми вважаємо в’язнями совісті", - йдеться в повідомленні.

Amnesty International закликає підключитися до компанії звільнення політв'язнів, написавши листа головному військовому прокурору РФ.

"Разом ми можемо вплинути на хід справи, вимагаючи негайно звільнити кримчан, які ні в чому не винні, але опинилися за ґратами. Для цього напишіть листа до головного військового прокурора РФ (тут можна знайти електронну адресу й шаблон листа). Поширте цей допис разом із хештегом #ПодаруйСвободу і закликом написати листа, щоб якомога більше людей долучилися до нашої кампанії", - йдеться в повідомленні міжнародної правозахисної організації.

Нагадаємо: у жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. ФСБ Росії інкримінує їм участь в забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

21 травня 2018 року в Криму затримано координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і мешканця села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розгляд даної справи по суті.



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