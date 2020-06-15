«Хочу наголосити на необхідності зосередження особливої уваги на нарощуванні бойових спроможностей наших військово-морських сил у повній відповідності до стандартів НАТО й відповідно, до схвалених Президентом напрямків. Зокрема, це три складові».

Про це сьогодні, 15 червня, повідомив Міністр оборони України Андрій Таран під час виступу з нагоди призначення на посаду нового командувача ВМС в Одесі, повідомляє Міністерство оборони України.

— Перша складова — це забезпечення сучасним корабельним складом з ракетним озброєнням, авіацією, береговими ракетними комплексами, засобами бойового забезпечення та радіоелектронної боротьби. Друга — створення інтегрованої системи висвітлення обстановки та розвідки у ближній морській зоні, систем управління та систем висвітлення підводної обстановки. Третя — це розбудова сучасної системи базування — як на Чорному, так і на Азовському морях. У Міністерстві оборони буде зроблено все необхідне, аби цю програму було реалізовано на практиці, — зазначив Міністр оборони.

Андрій Таран також повідомив, що на сьогодні в оборонному відомстві ведуться переговори з іноземними партнерами щодо необхідності надання допомоги та сприяння у втіленні згаданих планів в життя.

— Ці переговори я проводив під час моїх нещодавніх візитів до Берліну та Парижу і отримав запевнення іноземних партнерів у підтримці наших прагнень розвивати флот, — додав Андрій Таран.