Турчинов оголосив суворе попередження Путіну через окупацію Криму
|08:30 16.06.2020
|Крым
Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що якби 2014 року в України була така армія, як 2019-го, то російських окупантів у Криму можна було б "утопити в їхній крові".
Про це політик сказав у інтерв'ю українській журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву". Крім того, він наголосив, що президент країни-агресорки Володимир Путін розуміє лише мову сили, тому розмовляти з ним слід тільки з такої позиції .
"Я вам чесно скажу: хоча би десята частина була в мене того, що ми мали на початок 2019 року, я би в крові російські війська спробував би втопити в Криму й скинути в Чорне море", – зізнався екссекретар РНБО.
"Путін звважає тільки на силу. Будь-який компроміс він розглядає як слабкість свого опонента, будь-який компроміс вони використовують для посилення своїх позицій і висування наступних вимог, наступальних позицій", – попередив Турчинов.
Тому він переконаний, що Україна повинна дбати про потужну армію, сучасне озброєння та військову техніку. "Це те, що він розуміє, на що він може зважати. Все інше – це слова", – стверджує політик.
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