Тисячі сербів не змогли потрапити до Греції після оголошення про відкриття її кордонів для іноземців, в тому числі з третіх країн, оскільки з’ясувалося, що через наземні пункти пропуску в’їзд дозволений лише громадянам ЄС або резидентам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сербські ЗМІ.

29 травня Греція оголосила, що з 15 червня відкриє свої кордони для держав-членів ЄС і третіх країн. Сербія була в числі цих країн, тому було оголошено, що її громадяни не повинні будуть надавати тест на COVID-19, якщо вони поїдуть в цю країну. Транзит через свою територію до Греції сербам дозволили Північна Македонія і Болгарія.

Зранку на кордоні Болгарії і Греції утворилися черги на кілька кілометрів з автомобілів громадян різних країн, які виявили бажання відпочити в Греції.

Однак лише при спробі в’їзду в Грецію з’ясувалося, що туди пускають лише громадян країн ЄС або резидентів. Тисячі сербів були змушені повернутися додому.

В МЗС Сербії стверджують, що не були поінформовані грецькою стороною про те, що серби не зможуть потрапити до Греції з Болгарії чи Північної Македонії. Як сказав генеральний секретар міністерства Велько Одалович, рішення грецького органу, який здійснює моніторинг за епідемічною ситуацією, щодо відкриття кордонів було прийняте 12 червня, коли була зустріч глав МЗС Греції і Сербії і грецьке зовнішньополітичне відомство про нього на той момент не знало.

"Це їхня внутрішня проблема браку координації, грецьке МЗС не знало про заходи, які будуть ухвалені" - сказав Одалович.

У понеділок сербське міністерство торгівлі туризму і телекомунікацій отримало підтвердження з посольства в Афінах, що чинні заходи на кордоні Греції продовжені до 30 червня. На практиці це означає, що туристи з Сербії зможуть в’їхати в Грецію з 1 липня. Міністерство вже попередило туроператорів, і всі організовані поїздки до кінця червня вже скасовані.

Сербський омбудсмен у свою чергу попросив колег з Болгарії і Греції сприяти поверненню сербів, які разом з маленькими дітьми застрягли на кордоні.

Як повідомлялося, Греція в понеділок відкрила свої основні аеропорти в Афінах і Салоніках для громадян ЄС і громадян третіх країн, щоб збільшити кількість міжнародних рейсів і відновити туризм після тримісячного карантину.

Пасажири, що прибувають з країн, які Агентство з безпеки польотів (EASA) вважає небезпечними у зв'язку з поширенням коронавірусу, повинні будуть здати тест.

Слід зазначити, що Україна входить до списку країн з високим ризиком зараження, тому по прильоту необхідно буде здавати тест і проходити карантин. Сербія входить до країн з низьким рівнем ризику, тому в аеропортах її громадян можуть чекати лише випадкові перевірки.