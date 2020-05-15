«Справа» лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, сфабрикована Росією, буде розглядатися в Армянську суддею Ісроїловою В.У.

Про це адвокат Джемілєва Микола Полозов написав у Facebook, повідомляє Укрінформ.

«Тільки що отримав лист від "кримської прокуратури". Нарешті сповістили. Справа проти Мустафи Джемілєва буде слухатися в Армянському міському суді, причому заочно. З самого суду поки ніяких повідомлень не надходило», - пише Полозов.

За його словами, розглядати справу буде суддя Ісроїлова В.У. «Чекаю дату призначення попереднього слухання», - резюмує адвокат.

Як повідомлялося раніше, на початку минулого тижня слідчі органи РФ в окупованому Криму повідомили, що справу стосовно лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва передано в суд. При цьому, порушуючи закон, ні самого Джемілєва, ні його захисників про це не повідомили.

13 квітня 2020 року Слідчий комітет Росії пред'явив Джемілєву звинувачення за ч.3 ст. 322 КК РФ, за ч.1 ст. 222 і за ч. 1 ст 224 КК РФ. Перша стаття стосується подій 3 травня 2014 року, коли Джемілєв намагався потрапити в анексований Крим через контрольований зараз Росією пункт пропуску "Армянськ" на адмінмежі з Херсонською областю. Тоді Джемілєва не пропустили, і він був змушений повернутися до Києва.

Друга і третя статті стосуються справи сина Мустафи Джемілєва Хайсера, який у травні 2013 року у дворі свого будинку в Бахчисараї, вистріливши з батьківської рушниці, випадково застрелив знайомого сім'ї. Спочатку суд у цій справі проходив на території України, проте після окупації Криму його перенесли до Краснодару. Дані статті зараз ставляться безпосередньо Мустафі Джемілєву.

15 квітня 2020 року прокуратура АР Крим почала кримінальне провадження через незаконне переслідування окупантами лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ 11 червня заявив, що "російська влада передала нову кримінальну справу проти кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва для заочного судового процесу, що є черговою спробою представити його і кримськотатарський народ як злочинців і екстремістів у помсту за їхню опозицію окупації".