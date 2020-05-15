Інтернет-проєкт «Крим – це Україна» виконує роль онлайн-банку архівних, музейних, науково-публіцистичних, просвітницьких та інформаційно-аналітичних матеріалів на підтвердження тісного зв'язку Криму з материковою Україною.

Про це в Києві в понеділок на презентації проєкту «Крим – це Україна» сказав заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Богданович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Логіка проєкту - неможливо переписати історію. Якщо є документи, які підтверджують, що у Криму були і є тісні зв'язки з материковою Україною, то ніяка російська пропаганда не змінить тезу, що Крим - це Україна», - підкреслив Богданович.

За його словами, в команду проєкту, крім нього входять, голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов, головний редактор газети "Кримська світлиця" Андрій Щекун, голова ГО «Євромайдан- Крим» Сергій Мокренюк.

Як зазначив Богданович, проєкт розпочався з підготовки архівних матеріалів Херсонської області, але пізніше до нього приєдналися архіви Дніпропетровської, Полтавської, Сумської, Запорізької та Тернопільської областей.

«Коли виникла ідея створення цього проєкту, все почалося з Херсонської області, тому що в найближчому до Криму регіоні було найбільше документів, пов'язаних з Кримом. Але потім ми звернулися в Державну архівну службу України та Анатолій Хромов активно підтримав цей проєкт», - розповів заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Богданович повідомив, що проєкт буде постійно розвиватися, і він відкритий для наповнення і розміщення цікавих матеріалів, що підтверджують зв'язок Криму з материковою Україною. Адреса сайту «Крим - це Україна» - [email protected]

Як повідомив Анатолій Хромов, інтернет-проєкт «Крим - це Україна» змінює концепцію надання архівної інформації в українському суспільстві, оскільки суспільство достатньо зріле, щоб знати як про позитивні, так і про негативні сторінки історії.

«Державна архівна служба України змінює концепцію свого розвитку. Це ключова теза, яку ми хочемо донести до читачів і користувачів сайту «Крим - це Україна». Тому в проєкті, який пов'язаний з перлиною України - Кримом, ми не підбираємо документи і не редагуємо матеріали, ми не вважаємо, що щось можна показувати, а щось не можна показувати. Ми даємо всі документи, як є. Їх можна завантажити, збільшити, подивитися, щоб ще раз переконатися, що Крим - це Україна», - сказав Хромов.

За його словами, українське суспільство дозріло для того, щоб знати, як про позитивні, так і негативні сторінки історії, і архівісти не повинні бути цензорами, що визначають, кому і яку надавати інформацію.

«Тривалий час існувало уявлення, що архівісти - це цензори, які визначають кому і що можна показувати, хто доріс або не доріс до сприйняття тієї чи іншої інформації. Це абсолютна радянщина, і цей культ продовжує існувати в сучасній Росії, де архіви продовжують закриватися, а тих істориків, які намагаються оприлюднити дані, закривають до в'язниць. Ми відходимо від цього, і я вважаю, що місія архівіста - надати повний доступ до архівних матеріалів для дослідників і фахівців. Ми вважаємо, що українське суспільство - зріле суспільство, і ми можемо відкрито говорити про позитивні і негативні моменти нашої історії без коментарів», - підкреслив глава Державної архівної служби.

Він розповів, що в архівах України є документально підтверджені матеріали про репресії комуністичного режиму в Криму. Ці матеріали 12 років тому були вивезені з кримського управління в Київ і зараз зберігаються в архіві СБУ.

За словами Хромова, про факти, які документально підтверджують репресії комуністичного режиму в Криму, на сайті «Крим-це Україна» вже розміщена його стаття і кримчани, які шукають своїх репресованих родичів, можуть звернутися до цієї статті, щоб з'ясувати, як вести пошук необхідної інформації.