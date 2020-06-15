У СІЗО, де утримують кримських мусульман, спалах коронавірусу
|19:10 15.06.2020
|Крым
У СІЗО-5 російського Ростова-на-Дону, в якому утримують фігурантів красногвардійської справи Хізб ут-Тахрір - Арсена Абхаірова і Ескендера Абдулганієва - спалах коронавірусної інфекції, заклад закрили на карантин.
Як пише Українська правда, про це повідомили активісти "Кримської солідарності" із залу Южнго окружного військового суду в коментарі "Ґратам"
Повідомляється, що в'язнів на засідання суду 15 червня не доставили. Суд задовольнив клопотання захисту, який просила витребувати з СІЗО інформацію про стан здоров'я підзахисних, оскільки адвокати були з ними в контакті, і тепер вони зобов'язані піти на самоізоляцію.
Всім, хто контактував з ув'язненими - адвокатам, конвою, суддям і прокурорам - рекомендували піти на самоізоляцію.
Нагадаєм, у лютому 2019 року в Криму співробітники ФСБ затримали після обшуків в селищі Октябрське в Красногвардійському районі окупованого РФ Криму трьох кримських татар - Рустема Емірусеінова, Арсена Абхаірова і Ескендера Абдулганієва.
Слідство вважає, що вони є членами ісламської партії Хізб ут-Тахрір - визнаної в Росії терористичною і яка вільно діє в Україні і більшості європейських країн.
Звинувачення будується на вилучених під час обшуків брошурах і книгах, які входять в список заборонених у Росії. Аналогічні матеріали слідство виявило в файлах, вилучених під час обшуку комп'ютерів, планшетів і телефонів підсудних.
Всі обвинувачені заперечують приналежність до терористичної діяльності.
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