У СІЗО, де утримують кримських мусульман, спалах коронавірусу

19:10 15.06.2020   Крым

У СІЗО-5 російського Ростова-на-Дону, в якому утримують фігурантів красногвардійської справи Хізб ут-Тахрір - Арсена Абхаірова і Ескендера Абдулганієва - спалах коронавірусної інфекції, заклад закрили на карантин.

Як пише Українська правда, про це повідомили активісти "Кримської солідарності" із залу Южнго окружного військового суду в коментарі "Ґратам"

Повідомляється, що в'язнів на засідання суду 15 червня не доставили. Суд задовольнив клопотання захисту, який просила витребувати з СІЗО інформацію про стан здоров'я підзахисних, оскільки адвокати були з ними в контакті, і тепер вони зобов'язані піти на самоізоляцію.

Всім, хто контактував з ув'язненими - адвокатам, конвою, суддям і прокурорам - рекомендували піти на самоізоляцію.

Нагадаєм, у лютому 2019 року в Криму співробітники ФСБ затримали після обшуків в селищі Октябрське в Красногвардійському районі окупованого РФ Криму трьох кримських татар - Рустема Емірусеінова, Арсена Абхаірова і Ескендера Абдулганієва.

Слідство вважає, що вони є членами ісламської партії Хізб ут-Тахрір - визнаної в Росії терористичною і яка вільно діє в Україні і більшості європейських країн.

Звинувачення будується на вилучених під час обшуків брошурах і книгах, які входять в список заборонених у Росії. Аналогічні матеріали слідство виявило в файлах, вилучених під час обшуку комп'ютерів, планшетів і телефонів підсудних.

Всі обвинувачені заперечують приналежність до терористичної діяльності.



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