В Турции спущен на воду траулер для России
|18:35 15.06.2020
|Турция
На турецкой верфи Tersan спущен на воду траулер "Георгий Мещеряков" для российской компании "Океанрыбфлот".
Об этом сообщает пресс-служба российской рыбодобывающей компании, пишет sudostroenie.info.
Проект создавался инженерами Океанрыбфлота совместно с норвежской компанией Skipsteknisk AS. Длина судна — 108 м, ширина — 20 м. Рабочая скорость составит 16 морских миль, а вместимость — 150 человек.
"Георгия Мещерякова" в полной мере можно назвать уникальным, поскольку проектом учтен долгий период промысловых экспедиций на Дальнем Востоке: судно способно работать даже в холодных зимних условиях и арктических водах.
Траулер будет соответствовать высоким уровням производства, многие процессы на нем будут автоматизированы. Производственная мощность составит 600 т сырья в сутки. Немаловажен и фактор практически нулевых отходов.
Ожидается, что в апреле 2021 года судно будет сдано в эксплуатацию и приступит к работе в российских территориальных водах.
Впрочем, работа с турецкими партнерами не завершается — на судоверфи уже приступили к строительству второго судна аналогичного проекта.
Иллюстрация: пресс-служба Skipsteknisk AS
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