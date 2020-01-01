Отравляющий Армянск завод Титан задолжал Крыму более 45 млн руб аренды

18:07 15.06.2020   Крым

Министерство имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма пытается через суд взыскать с ООО «Титановые инвестиции» многомиллионную задолженность по арендной плате. 

Как следует из определения Арбитражного суда оккупированного Крыма, опубликованного в системе «Электронное правосудие», за 9 месяцев 2019 года у предприятия накопилась задолженность более 45 млн рублей, пишет Крыминформ.

«В Арбитражный суд Республики Крым от министерства имущественных и земельных отношений РК поступило исковое заявление, согласно которому истец просит суд взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Титановые инвестиции» задолженность по арендной плате за период с 01.03.2019 г. по 30.11.2019 г. в размере 45,2 млн рублей», – говорится в документе.

Соответствующий иск минимущества оккупированного Крыма был принят судом к производству еще в апреле текущего года, однако судебное разбирательство было отложено на июль.

Ранее сообщалось, что ООО «Титановые инвестиции» планирует приобрести для Симферопольской городской клинической больницы №7 дорогостоящий аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

ООО «Титановые инвестиции» является арендатором имущества крупного предприятия на севере Крыма, производящего диоксид титана. Производство зарегистрировано как филиал компании. Ранее глава республики Сергей Аксёнов пригрозил национализировать завод, если собственники не выполнят все взятые на себя обязательства. По его словам, предприятие имеет долги за газ и электроэнергию в общей сложности около 1,8 млрд рублей.



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