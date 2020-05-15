В соединении береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота России состоялась первая совместная тренировка юнармейских сводных рот и парадных расчетов армейского корпуса ЧФ для участия в параде войск Симферопольского гарнизона, посвященного 75-й годовщине победы.

До совместных тренировок школьники и юнармейцы проводили частные тренировки на плацу одной из воинских частей армейского корпуса под руководством военнослужащих, пишет пресс-служба Минобороны России.

Наряду с военнослужащими в "параде Победы" в Симферополе примут участие: четыре парадных расчёта из учащиеся школ региона: рота барабанщиков, которая традиционно открывают парадное шествие, а также сводные роты военно-патриотического клуба ДОСААФ, регионального штаба движения «Юнармия» и кадетских классов оккупированного Симферополя. В состав парадных расчётов вошли учащиеся 8-11 классов общеобразовательных и средне-специальных учреждений.

Учащиеся образовательных учреждений муниципального образования, являющиеся членами юнармейских отрядов, кадетских классов и военно-патриотических клубов привлекаются к участию в торжественных мероприятиях только при наличии разрешения родителей или их законных представителей.

Конкурсный отбор юных участников парада проводили специалисты управления образования администрации города, центра патриотического воспитания и регионального штаба движения «Юнармия».