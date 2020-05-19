Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 12 - 15 июня

21:00 15.06.2020   Россия

По информации пресс-службы  Министрства обороны России на территории Южного военного округа 12 - 15 июня прошли следующие мероприятия:

1. Разведчики 58-й общевойсковой армии Южного военного округа на Северном Кавказе и Закавказье начали лагерный сбор на общевойсковых полигонах.

Военнослужащие во время лагерного сбора отработают приёмы и способы ведения разведки в сложной обстановке как днём, так и ночью в любых погодных условиях на полигонах Серноводский, Тарское, Дзарцеми, Альпийский, Гвардеец и Калиновский. Кроме того, разведчики выполнят задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России.

Разведчики проведут занятия по тактико-специальной, воздушно-десантной подготовкам и вождению автомобильной техники, в том числе бронированных автомобилей «Тигр», «Тайфун» и КамАЗ «Мустанг», а также учебные стрельбы из вооружения БТР-82А, специальных снайперских винтовок «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег» и автоматов Калашникова АК-74.

В лагерном сборе задействовано более 2 тысяч разведчиков мотострелковых и разведывательного соединения ЮВО, дислоцированных в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Южной Осетии.

2. Более 50 военнослужащих высокогорных подразделений ВС РФ приступили к занятиям на базе центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии.

В течение месяца опытные инструкторы будут проводить занятия с военнослужащими по преодолению наиболее опасных участков в составе групп и организации стоянок в высокогорье, применению альпинистского снаряжения при преодолении горных и водных препятствий, скалолазанию.

В ходе основного этапа подготовки военнослужащие преодолеют перевальные переходы от трех до пяти дней, а также совершат восхождение на вершины от 3,5 тыс. до 4,5 тыс. метров в полной экипировке, масса которой составляет не менее 30 кг.

На практических занятиях каждый военнослужащий будет обеспечен специальным датчиком-маячком, который в случае возникновения нештатной ситуации в горах позволит спасательным командам в короткие сроки обнаружить попавшего в беду человека.

3. В Южной Осетии с помощью новейших радиолокационных станций были обнаружены дроны условного противника. Специалисты радиоэлектронной борьбы передали данные об обнаруженных объектах на пункт управления. Дежурная смена приняла решение уничтожить беспилотники силами снайперов.

Тренировки проходят совместно с расчетами многофункциональных беспилотных летательных аппаратов и подразделениями РЭБ. В состав сводного отряда входят специалисты РЭБ, войсковой разведки, снайперы, расчёты зенитных самоходных установок и противовоздушной обороны. Группы созданы в целях внедрения современного боевого опыта.

4. Около 3 тысяч военнослужащих по призыву 49 общевойсковой армии Южного военного округа приступили к курсу интенсивной одиночной подготовки, который продлится от 1 до 2 месяцев в зависимости от предназначения подразделения.

Одиночная подготовка включает в себя изучение теоретических основ тактики и действий на учебном поле, тактико-технических характеристик вооружения и военной техники, требований общевойсковых уставов ВС РФ.

Курс обучения включает в себя выполнение нормативов по огневой и строевой подготовкам, РХБ защите, преодоление минно-взрывных заграждений, а также совершенствование навыков в оказании первой медицинской помощи в полевых условиях.

От качественного одиночного обучения личного состава зависит успешность дальнейшего боевого слаживания подразделений и их способность выполнять задачи по предназначению.

В течение курса на общевойсковых полигонах ЮВО, расположенных на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, будет проведено более 200 тактических и тактико-строевых занятий, огневых тренировок и занятий по вождению боевых машин.

Завершится курс интенсивной одиночной подготовки проведением контрольных занятий, в ходе которых военнослужащие, успешно сдавшие экзамены и зачеты, получат квалификацию «специалист 3 класса».

5. В Карачаево-Черкесии снайперы горного мотострелкового соединения ЮВО отработали тактику ведения боя в условиях горно-лесистого рельефа местности.

В ходе практической части боевой подготовки военнослужащие в составе групп совершили марш-бросок в заданный район, где с использованием специального альпинистского снаряжения преодолели горные участки местности, в том числе выполнили спуск по отвесному склону с высоты более 1200 м.

После спуска и выхода на равнинную местность снайперские пары выполнили задачи по организации огневых позиций и маскировки с учетом рельефа и климатических условий. Также снайперы подготовили несколько ложных позиций для введения в заблуждение «противника», поразили цели, имитирующие живую силу условного противника.

После успешного выполнения поставленных учебно-боевых задач военнослужащие осуществили отход группы к месту сбора, установив дымовую завесу для прикрытия.

Для оценки эффективности маскировки снайперских групп был задействован экипаж вертолета Ми-8АМТШ, который подтвердил высокую подготовленность военнослужащих горного соединения ЮВО.



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