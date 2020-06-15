Після отримання нового статусу в НАТО Україна прагне членства - Стефанішина
|20:30 15.06.2020
|Украина
Новий віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що після отримання статусу партнера НАТО з розширених можливостей Україна й далі прагне членства у Альянсі.
Про це Стефанішина розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".
"Ні Україна, ні НАТО не розглядають EOP (Програму розширених можливостей НАТО. - Ред.) як відвернення уваги України від руху в напрямку ПДЧ і членства в Альянсі", - сказала Стефанішина.
На питання, чи буде Україна членом НАТО, вона відповіла: "Обов’язково".
Стефанішина назвала приєднання України до EOP "дуже потужним політичним сигналом" щодо пріоритетів Альянсу. За її словами, в статусі EOP Україна долучиться до нового формату обміну оперативною інформацією між країнами-учасницями програми і країнами НАТО.
"Також це дозволить ефективніше впроваджувати заходи, закладені в річній національній програмі. Це дає додаткові інструменти участі України у військових навчаннях. А ще це означає глибше партнерство Україна-НАТО на операційному рівні", - сказала Стефанішина.
12 червня Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.
Крім України, статус партнерів розширених можливостей мають також Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія та Швеція.
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