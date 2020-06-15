На строящемся патрульном ледоколе "Иван Папанин" взорвался баллон с газом

13:51 15.06.2020   Россия

Утром в понедельник, 15 июня, на борту патрульного корабля проекта 22350 "Иван Папанин", строящегося на "Адмиралтейских верфях", произошла детонация газового баллона. 

Как сообщает Фонтанка со ссылкой на данные Главного управления МЧС по Петербургу, в результате инцидента пострадали три человека.

"Взрыв баллона, предварительно – трое пострадавших, проверка еще идет", – уточнили собеседники издания в ведомстве.

К заводу приехали пожарные и медики. Пресс-секретарь ГУ МЧС Андрей Литовка сообщил, что у него нет дополнительной информации.

На судостроительном заводе происшествие подтвердили, но данные по количеству пострадавших разнятся, отмечает "Фонтанка".

"Произошёл хлопок в закрытом помещении на строящемся "Папанине". Один пострадавший. Сотрудник ли это "Адмиралтейских верфей", уточняется, как и степень вреда здоровью. Скорая увезла его в больницу. На месте работают наши работники", – сообщили "Фонтанке" в пресс-службе завода.

Головной патрульный корабль проекта 22350 "Иван Папанин" заложили на "Адмиралтейских верфях" в апреле 2017 года, спустили на воду 25 октября 2019 года. Его передача флоту планировалась на 2019 год, но теперь перенесена на 2023 год.

Корабли проекта 22350 совместят в себе боевые, поисково-спасательные и научно-исследовательские функции. Среди их задач – охрана и мониторинг арктических вод, конвоирование и буксировка судов-нарушителей, сопровождение и поддержка судов обеспечения, а также участие в спасательных операциях (в том числе снятие попавших на мель судов), перевозка спецгрузов. Патрульные ледоколы типа "Иван Папанин" также смогут тушить пожары.

Справка: Водоизмещение корабля проекта 23550 – около 9000 тонн, длина – 114 метров, ширина – 18 метров, осадка – 6 метров. Энергоустановка мощностью около 15 мВт позволит развивать скорость до 18 узлов. Пропульсивный комплекс включает две полноповоротные винторулевые колонки мощностью около 6000 кВт каждая и подруливающее устройство тоннельного типа мощностью около 500 кВт. Автономность – около 70 суток, дальность плавания – до 10 000 миль. Основной экипаж – 49 человек, дополнительный – 47.

Вооружение патрульного ледокола включает автоматическую артустановку АК-176МА. Кроме того, на борту смогут базироваться вертолет и беспилотные летательные аппараты, а также два скоростных боевых катера "Раптор".



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