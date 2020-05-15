КПВВ на межі з Кримом поновили роботу
|20:15 15.06.2020
|Крым
Роботу КПВВ на адмінмежі з тимчасово окупованим Росією Кримом поновлено в повному обсязі, з окупованого півострова на материкову територію України пропущено 108 осіб.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України, пише Укрінформ.
«З 14 червня на виконання вимог Постанови Кабінету міністрів відновлено пропуск у всіх контрольних пунктах в’їзду/виїзду на межі з ТОТУ АР Крим. У перший день відновлення роботи КПВВ на окуповану територію України пропущено 54 особи, 12 особам окупанти відмовили в пропуску, мотивуючи відсутністю достатніх підстав. З окупованого Криму пропущено 108 осіб. Усі вони будуть проходити самоізоляцію», - йдеться у повідомленні.
Як наголошують у ДПСУ, постановою уряду № 480 внесено зміни в документи, що регламентують порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Згідно з цими змінами, під час карантину прикордонники відмовляють у виїзді з тимчасово окупованої території України особам, які не надали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу «Дій вдома».
Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.
Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.
Нині в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.
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