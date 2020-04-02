Туроператоры, отельеры, турперевозчики и экскурсоводы со всей Болгарии двинулись в Софию на массовую акцию протеста.

Они публично предупредили правительство страны, что терпение их исчерпано, доверие потеряно, и терять им нечего, ибо если чиновники не предпримут ничего вменяемого ещё месяц, то начнётся финансовая агония отраслей, связанных с туризмом, пишет bgnews.

«Мы просили кредиты хотя бы под 1-2% годовых с рассрочкой погашения на 1-2 года, а нам предлагают кредиты по 6%. У нас нет доходов и мы не можем обслуживать кредиты»,- пояснил один из протестующих с фамилией Иванов. У него в лизинге туристический автобус, и он не знает, как расплачиваться. По словам Иванова, в стране около 6 тысяч туристических автобусов, и у значительного числа их владельцев схожая ситуация.