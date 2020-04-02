Туроператоры, перевозчики и отельеры Болгарии собираются на протест в Софии
|20:00 15.06.2020
|Болгария
Туроператоры, отельеры, турперевозчики и экскурсоводы со всей Болгарии двинулись в Софию на массовую акцию протеста.
Они публично предупредили правительство страны, что терпение их исчерпано, доверие потеряно, и терять им нечего, ибо если чиновники не предпримут ничего вменяемого ещё месяц, то начнётся финансовая агония отраслей, связанных с туризмом, пишет bgnews.
«Мы просили кредиты хотя бы под 1-2% годовых с рассрочкой погашения на 1-2 года, а нам предлагают кредиты по 6%. У нас нет доходов и мы не можем обслуживать кредиты»,- пояснил один из протестующих с фамилией Иванов. У него в лизинге туристический автобус, и он не знает, как расплачиваться. По словам Иванова, в стране около 6 тысяч туристических автобусов, и у значительного числа их владельцев схожая ситуация.
Ще на цю тему:
Болгарія відкрила в’їзд для громадян ЄС і Шенгену
Болгария начнет открывать отели с 13 мая
Болгария планирует начать летний туристический сезон 1 июля
Туристический сектор в Болгарии ждет падения доходов от 50 до 100%
В Болгарии спустили на воду тростниковый парусник
В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 4.3 млрд евро
Испания низкими ценами переманила туристов из Болгарии
Летом в Болгарии ожидается спад числа иностранных туристов
Британцы открывают для себя медицинский туризм в Болгарии