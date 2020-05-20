Американский ударный беспилотник уничтожил джихадистов, преодолев все российские системы ПВО
|19:45 15.06.2020
|Россия
Американский ударный дрон успешно ликвидировал боевиков «Аль-Каиды», и при этом обошёл все российские ПВО.
Международная коалиция продолжает напоминать боевикам о своём военном присутствии на территории Сирии, пишет российское издание avia.pro.
Так, несколько часов назад, американский ударный беспилотник, используя ракету RX-9 Hellfire успешно ликвидировал двух боевиков «Аль-Каиды».
Примечательным является то, что "немыслимым образом" дрону удалось успешно преодолеть все рубежи российских средств противовоздушной обороны, в том числе это относится и к комплексам С-300 и С-400. Из-за отсутствия заявлений со стороны российских военных, появилось предположение о том, что подобная операция американцев не была согласована с российским военным командованием в Сирии, предполагает издание.
На данный момент известно о том, что речь идёт о неких лидерах группировки «Хуррас Ад-Дин» Биляле Ас-Санани и Халиде Мустафе Халифе Аль-Арури – оба террориста были успешно уничтожены.
Тем не менее, войти в небо над Идлибом американский дрон мог лишь либо с юго-восточного направления, либо с восточного направления, где располагаются позиционные районы российских систем ПВО малой дальности. Принимая во внимание тот факт, что комментариев о согласованности военной операции нет, очевидно, что американскому дрону удалось остаться незамеченным для средств ПВО, хотя сам он успел попасть на камеры мобильных телефонов других боевиков.
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