В городах по всей России отменяют путинский «парад Победы»
|19:30 15.06.2020
|Россия
Города по всей России начинают отказываться проводить парад Победы одновременно с Москвой, который Кремль запланировал в разгар эпидемии коронавируса на 24 июня.
Об этом пишет российский ресурс «News2», пишет ghall.com.
«Например, в Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском не намерены проводить парад 24 июня. Власти Белгородской и Орловской областей, а также Пермского края объявили о переносе мероприятия в Белгороде на 12 июля, в Орле на 5 августа, а в Перми и вовсе аж на 3 сентября», – говорится в сообщении.
Отмечается, что это может свидетельствовать о том, что в стране коронавирусная угроза ещё не сошла на нет. Причем перенос парада организуют на несколько месяцев вперед.
«Странно это звучит и на фоне того, что например, на утро 12 июня, в Орловской области было выявлено 109 новых случаев заболевания на коронавирус. Казалось бы, не много. В Пермском крае – 72, а в Белгородской области – 70. Или эти цифры не совсем соответствуют действительности, раз главы этих субъектов наотрез отказываются у себя проводить Парад Победы?», – подчеркивает издание.
Авторы уточняют, что не в пользу проведения парада говорит и количество выявленных за последние сутки новых случаев COVID-19 по всей России – 8 987. «Показатель больше трех недель не меняющийся. То есть, третью неделю подряд статистика нам сообщает о новых случаях заболеваний в пределах 9 тыс», – добавляют в сообщении.
«Кто-то скажет сакраментальное – плато! Но, не слишком ли затянувшееся и невообразимо идеальное плато?», – заедаются вопросом в росСМИ.
«Эти все моменты настораживают и беспокоят. Особенно когда вспоминаются репетиции перед Парадом Победы на 9 мая, когда военнослужащие, без соблюдения дистанции и средств индивидуальной защиты, стали самыми многочисленными носителями COVID-19», – говорится в материале.
Ресурс отмечает, что в нынешней ситуации история может повториться. А с учетом того, что сейчас этим репетициям уделяется еще меньше внимания в СМИ, чем два месяца назад, то масштабы нарушений безопасности могут иметь в разы более катастрофические последствия.
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