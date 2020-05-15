Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий реализацию федеральной целевой программы в оккупированном Крыму, заявил о намерении посетить регион в ближайшие две недели, чтобы оценить темпы строительства.

Об этом он сообщил в Instagram, пишет издание Новости Крыма.

«На этой неделе подробно посмотрел программу развития Крыма. Вижу большой потенциал в Крыму, особенно сейчас, когда мы видим, что будет развиваться внутренний туризм. В ближайшие пару недель планирую съездить и посмотреть, как идет работа в Крыму», - написал он.

Также вице-премьер отметил, что исполнение бюджета в регионах РФ по капитальному строительству в 1,5 раза выше чем в прошлом году. По его данным, за время режима самоизоляции в большинстве регионов строительные работы не прекращались, поэтому местные жители после выхода из карантина могли увидеть новые возводящиеся объекты.

Ранее Хуснуллин заявлял о необходимости выделить более 500 миллиардов рублей, чтобы решить вопрос со всеми обманутыми дольщиками по России. В феврале президент РФ Владимир Путин поручил выделить оккупированному Крыму 1 млрд рублей на выплату компенсаций обманутым дольщикам.