Вице-премьер РФ едет в аннексированный Крым с проверкой
|19:15 15.06.2020
|Крым
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий реализацию федеральной целевой программы в оккупированном Крыму, заявил о намерении посетить регион в ближайшие две недели, чтобы оценить темпы строительства.
Об этом он сообщил в Instagram, пишет издание Новости Крыма.
«На этой неделе подробно посмотрел программу развития Крыма. Вижу большой потенциал в Крыму, особенно сейчас, когда мы видим, что будет развиваться внутренний туризм. В ближайшие пару недель планирую съездить и посмотреть, как идет работа в Крыму», - написал он.
Также вице-премьер отметил, что исполнение бюджета в регионах РФ по капитальному строительству в 1,5 раза выше чем в прошлом году. По его данным, за время режима самоизоляции в большинстве регионов строительные работы не прекращались, поэтому местные жители после выхода из карантина могли увидеть новые возводящиеся объекты.
Ранее Хуснуллин заявлял о необходимости выделить более 500 миллиардов рублей, чтобы решить вопрос со всеми обманутыми дольщиками по России. В феврале президент РФ Владимир Путин поручил выделить оккупированному Крыму 1 млрд рублей на выплату компенсаций обманутым дольщикам.
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