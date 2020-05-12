19 червня саміт ЄС ухвалить політичне рішення про продовження на півроку економічних санкцій проти Росії.

На саміті ЄС, 19 червня, глави держав та урядів Євросоюзу у форматі відеоконференції приймуть політичне рішення про продовження на півроку економічних санкцій щодо Росії, термін дії яких закінчується 31 липня, повідомило джерело в раді ЄС, пише ZN,UA.

"Добре відомо, що обмежувальні заходи відносно Росії прив'язані до реалізації мінських угод. Як очікується, лідери прийдуть до висновку, що істотного прогресу в цьому процесі немає, і приймуть політичне рішення продовжити санкції ще на шість місяців", - сказав він.

За словами дипломата, за традицією питання санкцій буде порушено в рамках обговорення мінських угод. "Очікується, що канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон проінформують лідерів про хід реалізації мінських угод", - додав він.

Нагадаємо, посли Євросоюзу 12 червня 2019 року погодили продовження санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму і Севастополя до 23 червня 2020 року.

Перші санкції проти Росії за анексію Криму Євросоюз запровадив у березні 2014 року. Згодом до них додалися санкції за російську агресію в Донбасі і захоплення трьох українських кораблів з екіпажем 25 листопада в Керченській протоці.

З червня 2014 року Рада ЄС прийняла обмежувальні заходи в якості реакції на незаконну анексію Криму і Севастополя Росією, які діють у відношенні фізичних і юридичних осіб ЄС і обмежені територією Криму і Севастополя.