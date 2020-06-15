На границе Греции и Турции возникла угроза эскалации – Frontex

18:45 15.06.2020   Греция

По данным главы Европейского агентства по охране внешних границ, эксперты опасаются новой волны беженцев и готовы нарастить свой штат в Греции. 

Как пишет ghall.com, обстановка на границе Турции и Греции из-за большого притока беженцев и мигрантов может резко ухудшиться. Об этом предупредил глава Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex) Фабрис Леггери в интервью изданиям Funke Mediengruppe, выдержки из которого приводятся в понедельник, 15 июня. Если Анкара “создаст ситуацию, аналогичную той, которая была в марте”, то Frontex значительно увеличит свой штат в Греции, заявил Леггери.

В марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара больше не будет препятствовать перемещению беженцев, находящихся на турецкой территории, в страны Евросоюза, фактически открыв границы для мигрантов.

По словам Леггери, в “кризисной ситуации” агентство могло бы перебросить в Грецию 1500 сотрудников. Сейчас на границе с Турцией, в Эгейском море и на островах задействованы около 600 представителей Frontex.

“За последние несколько месяцев турецкие пограничники в Эвросе минимум пять открывали огонь (по мигрантам. – Ред.) в направлении Греции. Никто не пострадал”, – добавил он.

В соответствии с данными за май, Frontex выявило в этом месяце почти 4300 незаконных переходов через границу на основных маршрутах миграции в Европу. Этот показатель почти втрое выше, чем в апреле.

Самым популярным маршрутом оставался путь через Турцию и Грецию, то есть через восточную часть Средиземного моря. Здесь Frontex зафиксировало в мае 1250 случаев незаконного пересечения границы ЕС – в 8 раз больше, чем в апреле, а с января по май – 12 700 случаев – на 28 процентов меньше в годовом исчислении. Большинство беженцев прибывало по этому маршруту из Афганистана.

Анкара ранее объявила о начале новой антитеррористической операции на севере Ирака. Турция наносит удары по объектам террористов Курдской рабочей партии (КРП) в районах Синджар, Караджак, Кандиль, Зап, Авашин-Басъян и Хакурк в Ираке.



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