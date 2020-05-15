Оккупанты едва успели отрапортовать о торжественном открытии нового многофункционального медицинского центра в Севастополе на базе 1472-го военно-морского клинического госпиталя ЧФ и первых пациентах.

Уже в тот же день поступил сигнал от неравнодушных севастопольцев о продолжении строительных работ, а самое главное – об экологическом вреде, который был нанесен стройкой и до сих пор не ликвидирован, пишет flot2017.

Напоминаем, в оккупированном Севастополе в бухте Омега по поручению верховного Главкома ВС РФ за 57 дней был построен двухэтажный «многофункциональный медицинский центр» на 60 коек, общей площадью более 6000 квадратных метров. Строительство выполнили специалисты военно-строительного комплекса МО РФ с участием инженерных подразделений ЧФ и ЮВО. Вспышку коронавирусной инфекции на территории строительства медцентра медики связывают как раз с тем, что в строительстве принимали участие строители из Южного военного округа (Северный Кавказ, Краснодарский край), где в то время свирепствовала вспышка эпидемии.

9 июня оккупационные СМИ поведали о том, что «многофункциональный медцентр» сдан и принял первых пациентов. Однако, местные жители свидетельствуют, что строительные работы в «инфекционном госпитале» до сих пор идут. Но это полбеды.

Главная беда:

— строители устроили склад стройматериалов;

— стоянку строительного и служебного автотранспорта;

— степной участок территории разъезжен тяжелой строительной автотехникой;

— степная территория в пятнах и потеках машинного масла и солидола;

— часть степной территории засыпана кучами щебня, песка, обломками бетона;

— уничтожены десятки видов краснокнижных растений.

Ранее местные СМИ уже отмечали, что военные строители относятся крайне безалаберно к окружающей территории, но военные объекты на территории оккупированного Крымского полуострова — «священная корова», это давняя оккупационная традиция.

Фото: ForPost