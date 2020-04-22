Дворники в Ялте – многофункциональный «спецназ»: уборщики, спасатели, сторожа, осведомители, «глаза и уши» силовиков

18:15 15.06.2020   Ялта

Положение о ялтинских дворниках утверждено «главой администрации» оккупированной Ялты Иваном Имгрунтом. 

Как пишет flot2017, «постановление» подписано «главой», о чем и сообщает пресс-служба оккупационной администрации.

Теперь в ялтинские дворники будут отбирать не менее тщательно, чем в оккупационный спезназ. Утвержденное положение возлагает на казалось бы простых уборщиков ялтинских улиц важные и отнюдь не шуточные функции:

- обеспечение санитарного состояния подконтрольного участка – утренняя и вечерняя уборка территорий, которая включает очистку и промывку уличных урн;
- очистка тротуаров от снега и льда, посыпка песком,
- поливка мостовых и тротуаров;
- слежка за санитарным состоянием закрепленной территории, немедленная уборка появляющегося мусора;
- следить за сохранностью зеленых насаждений, вывешивать так называемые госфлаги по праздникам;
- слежение за сохранностью имущества и оборудования (инфраструктуры) домов на закрепленном участке;
- обеспечение общественного порядка и тишины на закрепленной территории;
- оказывать содействие правоохранительным органам по выявлению незаконной торговли, хулиганства, бродяжничества, попрошайничества, детской безнадзорности и прочих правонарушениях;
- оповещать население о всех случаях стихийных опасностей и бедствий;
- оказывать помощь, в том числе и медицинскую пострадавшим от несчастных случаев.

Самое главное, что все эти трудовые подвиги ялтинские дворники должны успеть сделать за рабочий день согласно КЗоТ. Отмечается, что дворник может иметь не более двух перерывов в день, при том, что рабочий день может быть разбит на несколько частей.

Для работы выдается под роспись рабочий инвентарь, предоставляется техническое помещение для его хранения, а также на время работы предоставляется служебное жильё. И инвентарь и жилье необходимо сдать в случае увольнения с работы.

фото: yalta.rk.gov.ru



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