Госинспекция по маломерным судам проводит рейді в акватории Севастополя
|17:45 15.06.2020
|Севастополь
Государственная инспекция по маломерным судам главного управления МЧС России по оккупированному Севастополю проводит рейдовую работу в акватории города.
В минувшие выходные выявлены нарушения правил плавания и обеспечения безопасности пассажиров, управление судами без документов, пишет Новый Севастополь.
«В ходе мероприятий проведено патрулирование Севастопольской бухты, выявлено 6 правонарушений. Вынесено 6 постановлений об административном правонарушении», – сообщает пресс-служба главного управления МЧС оккупантов.
Кроме того, в районе бухты Казачья сотрудники МЧС оказали помощь маломерному судну, потерявшему ход. Оно отбуксировано на место базирования.
Ранее сообщаллось, что вышел в море новый катер севастопольского управления МЧС, который предназначен для проведения патрулирования и участия в спасательных мероприятиях.
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