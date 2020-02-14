Государственная инспекция по маломерным судам главного управления МЧС России по оккупированному Севастополю проводит рейдовую работу в акватории города.

В минувшие выходные выявлены нарушения правил плавания и обеспечения безопасности пассажиров, управление судами без документов, пишет Новый Севастополь.

«В ходе мероприятий проведено патрулирование Севастопольской бухты, выявлено 6 правонарушений. Вынесено 6 постановлений об административном правонарушении», – сообщает пресс-служба главного управления МЧС оккупантов.

Кроме того, в районе бухты Казачья сотрудники МЧС оказали помощь маломерному судну, потерявшему ход. Оно отбуксировано на место базирования.

Ранее сообщаллось, что вышел в море новый катер севастопольского управления МЧС, который предназначен для проведения патрулирования и участия в спасательных мероприятиях.