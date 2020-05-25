У Збройних силах України за минулу добу на COVID-19 захворіла одна людина.

Про це повідомляє командування Медичних сил, пише Укрінформ.

"За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Військовослужбовець перебуває на стаціонарному лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі “ГВКГ”. Стан здоров’я пацієнта задовільний", - зазначили у командуванні.

Повідомляється, що на цей час у Збройних силах хворіє 172 особи на COVID-19. За час пандемії одужало 174 особи, летальних випадків зафіксовано 4.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 467 осіб, у 89 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі три доби.

Як повідомлялося, станом на 15 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 810 випадків COVID-19, з них 901 летальний, 14 253 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 656 нових випадків.