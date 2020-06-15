Бизнес обеспокоен желанием Госэкоинспекции вернуть беспрепятственный доступ в порты Украины

17:15 15.06.2020   Украина

Компании-члены Комитета по логистике Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) обеспокоены заявлением нового главы Госэкоинспекции о намерении восстановления беспрепятственного доступа экологических инспекторов в портовые зоны для контроля загрязнения акваторий.

Как пишет ЦТС, ссылаясь на заявление ЕБА, в Ассоциации напоминают, что проблема деятельности Госэкоинспекции в портах, в частности, неправомерных проверок судов, поднималась представителями портовой отрасли неоднократно в течение последних нескольких лет.

Учитывая ситуацию с безосновательным вмешательством морских экоинспекторов, происходившим долгое время в портах Украины, многочисленные иски со стороны бизнеса по необоснованным взысканиям с судов, у компаний-членов Ассоциации есть предостережения в отношении возвращения дополнительных полномочий инспекторам на территориях портов.

Заявляется, что во многом проблему удалось решить, благодаря тому, что в июле-августе 2019 года Кабмином были утверждены два соответствующих Порядка - по взаимодействию ГП АМПУ и Госэкоинспекции по обеспечению соблюдения законодательства об охране окружающей природной среды в случае выявления случаев сброса судами загрязняющих веществ в пределах акватории порта и по проверке судов, взятию проб воды и проведению их анализа.

В Европейской бизнес ассоциации отмечают, что после этого был определен четкий и единый алгоритм проверок и установлены требования к процедуре их проведения, а также определены действия АМПУ и государственных инспекторов по охране окружающей природной среды при установлении факта загрязнения.

"Успешная реализация указанных актов способствовала налаживанию взаимодействия и установлению четких действий государственных инспекторов и представителей АМПУ в случаях выявления сбросов судами загрязняющих веществ в пределах акватории порта. Эти акты также обеспечивают эффективное выполнение международных обязательств Украины в сфере охраны окружающей природной среды, вытекающих из членства Украины в международных организациях, деятельность которых связана с морским и речным транспортом, торговым мореплаванием", - комментирует Светлана Михайловская, замдиректора по представлению интересов компаний-членов-Ассоциации.

"Для полноценного функционирования механизма проверки судов и назначения соответствующего возмещения, в случае выявления нарушений, остается необходимой разработка и утверждение Порядка исчисления размера возмещения и уплаты убытков, причиненных вследствие загрязнения с судов, кораблей и других плавучих средств в территориальных и внутренних морских водах Украины", - добавляет со-глава логистического комитета ЕБА Ольга Копейка.

В ЕБА напоминают, что эксперты Ассоциации активно привлекались к работе над подготовкой нормативно-правовых актов по экологическому контролю в морских портах и ​​Порядка взаимодействия ГП АМПУ и Госэкоинспекции, в случае выявления случаев сброса судами загрязняющих веществ в пределах акватории порта, и готовы оказывать экспертную поддержку и в дальнейшем при разработке Порядка исчисления размера возмещения.

На прошлой неделе глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный заявил, что в настоящее время инспекция существенно ограничена в работе на территории портов и поэтому хочет получить беспрепятственный доступ к портовым зонам для осуществления контроля загрязнения акваторий. Малеваный добавил, что вопрос о возобновлении полноценной работы инспекторов в морских портах он будет ставить на высшем государственном уровне.

Позже Малеваный заявил, что Госэкоинспекция может даже получить статус правоохранительного органа.



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