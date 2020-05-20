Легкий плавучий танк ПТ-76, який Україна буде модернізувати для Індонезії, отримає озброєння з українськими ракетами.

Як стало відомо Defense Express, встановлена на танк 90-мм гармата Cockerill Mk 3M-A2 бельгійської компанії CMI Defense буде використовувати протитанкову керовану ракету Falarick 90 від ДержККБ "Луч", пише defence-ua.

Українська сторона вже має домовленість з Індонезією щодо закупівлі цих ракет. Раніше Defense Express повідомляв, що українські підприємства будуть модернізувати танки ПТ-76 для Індонезії та інших країн азіатського регіону за проєктом, який підготувала державна компанія "Укрспецекспорт".

У рамках модернізації танк отримає низку змін: новий двигун, трансмісію, систему активного захисту "Заслон-Л", цифрову багатофункціональну систему прицілювання та керування озброєнням "Синтез", сучасну систему навігації "Базальт", радіостанції Harris та інші вдосконалення.

Замовником, а також партнером "Укрспецекспорта" в Індонезії стане PT Lumindo Artha Sejati, оскільки індонезійське законодавство передбачає співпрацю з іноземним виконавцем через місцеву компанію.

Як раніше зазначив у коментарі Defense Express заступник генерального директора ДП "Укрспецекспорт" Юрій Шрамко: "Програма модернізації бронетехніки охоплює не лише ПТ-76, а й інші зразки техніки та має за мету спільне виробництво нового типу плаваючих танків на базі українських заводів".

Довідка: Постріл з протитанковою керованою ракетою Falarick 90 призначений для ураження нерухомих та рухомих сучасних броньованих цілей з комбінованою, рознесеною чи монолітною бронею, у тому числі й динамічним захистом, малорозмірних цілей типу довгочасних вогневих точок, танка в окопі чи легкоброньованих об’єктів і вертольотів.

Максимальна дальність стрільби становить 4 км. Система управління – напівавтоматична по лазерному променю. Бойова частина – тандемна кумулятивна, бронепробиття за динамічним захистом становить не менш як 550 мм. Вага пострілу становить 20,05 кг.