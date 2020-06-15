Для возобновления обучения солдат и офицеров украинской армии в Украину возвращается военная канадская миссия.

После прохождения 14-дневного карантина и получения соответствующего разрешения от канадского командования военные смогут возобновить тренировочную миссию в Украине.

Ожидается, что канадские военные инструкторы прибудут в Киев в ближайшее время. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил телеканал CBC со ссылкой на Министерство национальной обороны Канады, пишет ghall.com.

По данным телеканала, в ближайшее время в Украину прибудут 90 канадских военных, которые после прохождения карантина возобновят тренировочную миссию. Позже в Украину прилетят еще 50 военных.

Обучение украинских солдат и офицеров на Яворовском полигоне в Львовской области проводится вооруженными силами Канады с 2015 года в рамках операции Unifier.

Тренировочный процесс был остановлен в апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса. Большая часть инструкторов вернулась в Канаду.

В марте 2019 года правительство Канады приняло решение о продлении тренировочной миссии в Украине до 2022 года.