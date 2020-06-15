Молдова відкрила ресторани і спортзали, попри зростання кількості заражень
|16:15 15.06.2020
|Молдова
У Молдові після понад трьох місяців перерви відновили роботу ресторани і спортзали, попри рекордне зростання кількості нових заражень коронавірусом минулого тижня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
У Молдові 15 червня відновили роботу кафе і ресторани, після трьох місяців карантину у зв’язку з епідемією коронавірусу.
Працівники закладів повинні будуть регулярно міряти температуру і працювати у засобах захисту, та забезпечити антисептики та окремі вбиральні для клієнтів і персоналу.
Від клієнтів вимагають дотримуватися у закладі дистанції 1,5-2 метри. За одним столиком можуть розміститися не більше 4 відвідувачів, за винятком, коли це члени однієї родини.
З 15 червня дозволили відкритися також спортзалам та фітнес-клубам. Втім, деякі мережі вже оголосили, що відкладають відкриття, тому що "заходи, які висуваються, технічно неможливо організувати та виконати".
Ресторани і спортзали у Молдові були зачинені з 17 березня у зв’язку з епідемією коронавірусу.
Послаблення карантину відбулося на тлі рекордного стрибка кількості нових хворих минулого тижня. Увечері 11 червня в країні зафіксували найбільший з початку епідемії приріст заражень – 406 за добу. Показники наступних днів були нижчими, але все одно перевищували попередні антирекорди.
Президент Ігор Додон, коментуючи ситуацію, назвав причиною послаблення карантинних обмежень, а також зростання кількості проведених тестів.
Прем'єр Іон Кіку заявив, що уряд не збирається повертати карантинні обмеження, тому що це призведе до катастрофічних наслідків для економіки.
Ще на цю тему:
Різко зросла кількість заражень коронавірусом в Молдові
Коронавірус виявили у двох працівників парламенту Молдови
Молдова скасовує карантин з 1 червня
Молдова на першому місці в регіоні за поширеністю COVID-19
Молдова планує відкрити готелі і ресторани з літа
Кишинів відновить плату за проїзд у транспорті, який був безкоштовним через карантин
Кишинів впевнений, що влада Придністров'я приховує реальну ситуацію з епідемією коронавируса