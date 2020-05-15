Черноморский флот РФ впервые укомплектовал патрульный катер женским экипажем
|16:00 15.06.2020
|Крым
Экспериментальный женский экипаж патрульного катера «П-834» сформирован на Черноморском флоте России, он приступил к обучению и стажировке.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, пишет Крыминформ.
«Начальный этап подготовки, в течение трех месяцев, женский экипаж прошёл на базе Объединенного учебного центра Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. В настоящее время обучение и проведение практических занятий с экипажем осуществляется в составе противоподводно-диверсионного отряда Крымской военно-морской базы ЧФ», – говорится в сообщении.
На первом этапе практических занятий на интерактивном тренажере «Мостик» женский экипаж отработал действия по приготовлению катера к выходу в море, управлению им и безопасному мореплаванию в различных районах судоходства и условиях обстановки. На втором этапе экипаж приобрел навыки по борьбе за живучесть корабля.
«Под руководством наставников военнослужащие провели тренировки по локализации и тушению пожара с использованием средств пожаротушения в корабельных помещениях, ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению последствий поступления забортной воды. Непосредственно на катере, женский экипаж изучает предназначение и расположение внутренних помещений, с ними проводятся занятия по устройству, эксплуатации, техническому обслуживанию двигательной установки, навигационного оборудования, частей и механизмов и управлению патрульным катером», – уточняется в сообщении.
Тренажер «Мостик» предназначен для тренировок по управлению одиночным кораблем или отрядом кораблей в различных условиях обстановки. Тренажер позволяет моделировать элементы плавания корабля в сложных погодных условиях, в проливах, при заходах и выходах из портов с учетом особенностей навигации не только в Черном и Средиземном морях, но и в любом регионе Мирового океана. Помещения комплекса повторяют внутренние корабельные отсеки, что позволяет экипажам в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, отработать борьбу за живучесть корабля с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок.
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