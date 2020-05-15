ФСБ сообщила о задержании украинца, который пытался пешком пройти в Крым

15:45 15.06.2020   Крым

В ФСБ России по оккупированному Крыму сообщили, что пограничники задержали гражданина Украины, который пытался попасть через на аннеексированный полуостров«в обход пунктов пропуска».

Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по оккупированному Крыму, за прошлую неделю были задержаны два нарушителя, пишет издание Новости Крыма.

«Обойдя беспрепятственно посты на сопредельной территории, он был задержан российскими пограничниками в районе села Перекоп. Установлено, что нарушителем является мужчина 1987 года рождения. При нем обнаружен разорванный на две части паспорт гражданина Украины. Задержанный пояснил, что документ ему испортил работодатель, у которого тот неофициально трудился разнорабочим», – говорится в сообщении.

Сообщается, что свое желание попасть в оккупированный Крым мужчина объяснил "поисками новой работы и хорошей заработной платы". 

В отношении нарушителя пограничники возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ – «незаконное пересечение государственной границы РФ». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Второй нарушитель задержан в пункте пропуска «Армянск». Пограничники по информации МВД РФ выявили пытавшегося выехать в Украину гражданина России 1951 года рождения, который находится в розыске. Он передан в ОМВД России по Армянску.



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