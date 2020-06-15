Туреччина блокує в НАТО плани оборони Східної Європи - ЗМІ
|15:15 15.06.2020
|Турция
Туреччина блокує у НАТО реалізацію нових оборонних планів у Східній Європі.
Про це стало відомо німецькому агентству DPA, пише "Європейська правда" з посиланням на SZ.
В обмін на зміну своєї позиції Туреччина просить Північноатлантичний альянс про більшу підтримку її інтересів.
За даними німецького агентства, мова йде головним чином про визнання курдських груп PYD і YPG терористичними організаціями, з чим деякі члени Альянсу не згодні.
Турецька влада вважає, що партія "Демократичний союз" (PYD), основна політична група сирійських курдів, і Загони народної оборони (YPG) пов'язані з забороненою в Туреччині сепаратистською Робочою партією Курдистану (PKK).
Штабквартира НАТО не стала коментувати цю тему на прохання DPA. Преcсекретар лише зазначив, що в Альянсу є плани для захисту всіх союзників.
Речник турецького представництва у НАТО зазначив: "Ми не вважаємо за доцільне, щоб теми, які є чутливими та конфіденційними для Альянсу, були предметом статей у пресі".
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