Три судостроительных предприятия Астраханской области построят три модуля-платформы для освоения месторождения Каменномысского месторождения.

Об этом сообщает РИА "Волга", пишет sudostroenie.info.

Модули будут строиться "по принципу распределенной верфи" на судозаводе "Лотос", на "Красных Баррикадах" и на с Судостроительном заводе им. Ленина. Представители заказчика ("Газпром Добыча Ямбург") прибудут в Астраханскую область до конца июня, чтобы осмотреть предприятия.

Ориентировочные размеры составят: длина — 156 м, ширина — 69 м, высота от нижнего основания до вертолетной площадки — 41 м (с краном — 198 м на 126 м). Вес платформы — 63 тыс тонн.





Фото sudostroenie.info: 1) СЭЗ "Лотос" ; 2) ООО "Газпром Добыча Ямбург"