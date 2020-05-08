Три астраханских верфи построят три модуля-платформы для "Газпрома" / Фото
|15:00 15.06.2020
|Россия
Три судостроительных предприятия Астраханской области построят три модуля-платформы для освоения месторождения Каменномысского месторождения.
Об этом сообщает РИА "Волга", пишет sudostroenie.info.
Модули будут строиться "по принципу распределенной верфи" на судозаводе "Лотос", на "Красных Баррикадах" и на с Судостроительном заводе им. Ленина. Представители заказчика ("Газпром Добыча Ямбург") прибудут в Астраханскую область до конца июня, чтобы осмотреть предприятия.
Ориентировочные размеры составят: длина — 156 м, ширина — 69 м, высота от нижнего основания до вертолетной площадки — 41 м (с краном — 198 м на 126 м). Вес платформы — 63 тыс тонн.
Фото sudostroenie.info: 1) СЭЗ "Лотос" ; 2) ООО "Газпром Добыча Ямбург"
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