У Мінінфраструктури розповіли, куди і за яких умов відсьогодні можуть летіти українці

14:45 15.06.2020   Украина

Україна відновила авіасполучення, тепер українці можуть полетіти за кордон, зокрема, у ті країни, які готові їх прийняти. 

Туреччина, наприклад, тестуватиме українців на коронавірус вже після прибуття. Про це заявив в ефірі програми “Сніданок з 1+1” міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН.

"Минулого тижня відкрилися всі міжнародні аеропорти. Єдине, що авіаперевізники поки не за всіма напрямками будуть працювати. Ми очікуємо, що в перших пів року — на рівні однієї третини від потужності на кінець 2019 року", - наголосив Криклій.

За його словами, наразі українці можуть полетіти до США, Албанії, Чорногорії, Великої Британії, Туреччини, Кіпру, Тунісу.

"Це країни, які виявили бажання приймати наших громадян. Кожна країна - на своїх умовах. Приміром, десь це навіть без тестувань. Скринінг тільки у випадку, якщо є температура підвищена. Десь - це самоізоляція. У Туреччині, наприклад, тестування після прибуття", - додав Криклій.

Також він додав, що Мінінфрастурктури веде перемовини про відкриття інших напрямків.

"Багато європейських країн, країн Близького Сходу, Азіатського регіону. Я думаю, що щотижня будемо надавати інформацію. Крім того, МОЗ кожні три дні надаватиме інформацію стосовно обмежень щодо інших країн", - додав Криклій.

Україна з 15 червня поновлює міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України.



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