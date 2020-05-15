Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота страны-оккупанта приступили к боевым стрельбам в составе отделений.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, пишет пресс-служба МО России.



«Мишени, имитирующие бронетехнику и личный состав условного противника, поражались из вооружения БТР, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов, а также ручными гранатами. При этом командиры отделений совершенствовали навыки управления подразделениями и огнём, а водители (механики-водители) боевых машин – приемы вождения по пересеченной местности в условиях ограниченной видимости», – говорится в сообщении.

В ходе боевых стрельб личный состав отработал навыки ведения общевойскового боя в составе отделений, освоил тактику действий отделения в обороне, в наступлении и на марше.

«В ходе выполнения боевых упражнений 50% учебного времени было отведено на выполнение стрельб в противогазах и общевойсковых защитных комплектах, при этом условия выполнения стрельб постоянно усложнялись путём сокращения времени появления целей, увеличения дистанции стрельбы и скорости движения мишеней», – добавили в сообщении.

После завершения комплекса боевых стрельб будут проведены состязания по стрельбе из штатного вооружения, по результатам которых командование определит лучшие отделения.