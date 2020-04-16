«Азовсталь» и Мариупольский меткомбинат по спецзаказам поставят продукцию в 4 страны

14:15 15.06.2020   Мариуполь

Металлургический комбинат «Азовсталь» (Мариуполь), входящий в группу «Метинвест», в конвертерном цехе произвел пробную партию слябов для заказчика из Словакии с увеличенным содержанием кремния в составе и меньшим уровнем неметаллических включений. 

Как пишет издание Порты Украины, об этом сообщила пресс-служба «Метинвеста».

При этом уточняется, что в толстолистовом цехе разработали шесть новых видов стали для Румынии, востребованных в судостроении. Эту судосталь на комбинате впервые произвели только сейчас благодаря получению специального сертификата DNV-GL по термомеханической прокатке.

Для заказчика из Саудовской Аравии в том же цехе произвели металлопрокат с ужесточенными требованиями к качеству поверхности. Это листы одной марки стали с разными требованиями — горячекатаные, нормализованные и с дополнительными испытаниями на ударную вязкость.

В свою очередь в листопрокатном цехе 3000 на ММК им. Ильича освоили производство проката шестой категории по стандарту для строительных конструкций. Особенностью этой категории являются ударные испытания при температуре минус 40 градусов в поперечном направлении. А для ключевого клиента из Беларуси выполнен опытный заказ на лист из стали по европейским стандартам с повышенной точностью прокатки по толщине и с особенностями эксплуатационных свойств, в том числе с проведением испытаний на холодный изгиб с малой толщиной оправки. В цехе холодного проката освоили прокатку рулонов толщиной 0,3-0,36 мм.

«Азовсталь» и Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича (Донецкая область) входят в группу «Метинвест», основными акционерами которой является группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО «Метинвест Холдинг» — управляющая компания группы «Метинвест».



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