В России взорвалось наземное газохранилище, есть жертвы / Видео

14:00 15.06.2020   Россия

В российском городе Казань, в наземном газохранилище произошел взрыв сжиженного газа, в результате происшествия пострадали три человека, один человек погиб.

Как пишет ghall.com, об этом сообщает «Телеграф».

По данным МЧС, пожар произошел на газораспределительной станции ООО “Газпром сжиженный газ”. Тушить огонь отправится вертолет Ми-8, существавала угроза того, что огонь перекинется и на другие емкости.

Как сообщил источник в экстренных службах, взрыв произошел вечером 12 июня в наземном газохранилище вместимостью 100 куб. м. По информации минздрава республики, один из пострадавших доставлен в больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести, передает агентство.



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