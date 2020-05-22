Каспийская флотилия РФ отправилась в Санкт-Петербург на военно-морской парад

13:45 15.06.2020   Россия

Пять кораблей и катеров Каспийский флотилии убыли из Астраханской области в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде.

Экипажам предстоит совершить 25-дневный переход через Волго-Донской судоходный канал из Астрахани в Кронштадт и обратно, маршрут пройдет минуя Рыбинское водохранилище и Ладожское озеро. Корабли и катера преодолеют в общей сложности более 2,5 тыс. км и 56 шлюзов, обеспечивающих проход через водные бассейны с различными уровнями воды, пишет пресс-служба Минобороны России.

Главный военно-морском парад состоится 26 июля на рейде Санкт-Петербурга. В нем примут участие самые крупные и мощные корабли Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов.

Малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» – серия российских многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей малого водоизмещения (МРК) с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны. Официальное назначение кораблей этого проекта – охрана и защита экономической зоны государства.

Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок» – серия российских катеров охраны водного района, разработанных для Военно-Морского Флота Российской Федерации. Противодиверсионные катера предназначены для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним.



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