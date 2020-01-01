Військове відомство пояснило, що військова операція є законним правом Анкари на самооборону.

Збройні сили Туреччини почали військову операцію "Орлиний кіготь" проти Робочої партії Курдистану (РПК) в північній частині Іраку. Як пише ZN,UA, про це повідомляє Міноборони країни Twitter .

"Почалася операція "Орлиний кіготь". Наші літаки руйнують лігво терористів", — йдеться в повідомленні. Уточнюється, що авіація розбомбила печерні укриття, в яких знаходилися сили курдів.

Пізніше військове відомство пояснило, що військова операція є законним правом Анкари на самооборону. У зв'язку з цим турецькі збройні сили атакують терористичні осередки (Туреччина вважає РПК терористичною організацією) у деяких північних районах Іраку: Синджаре, Карачаке, Запе, Авасине-Басяне і Хакурке, а також у горах Кандиль.

Як передає Anadolu, військова операція почалася після нападу курдів на поліцейську дільницю і райони дислокації турецьких сил безпеки.

Видання нагадує, турецькі військові літаки завдали ударів по курдським воєнізованим формуванням в північному Іраку в неділю ввечері. Про це повідомив агентству Reuters джерело в галузі безпеки. Міністерства оборони Туреччини підтвердило, що воно почало операцію з застосуванням літаків.

"Операція "Кіготь орла" почалася. Наші літаки скидають бомби на голови терористів", - повідомило міністерство в Twitter, не надаючи додаткової інформації.

Туреччина регулярно завдає ударів по бойовиків Робочої партії Курдистану (РПК), як на курдській південному сході Туреччини, так і на півночі Іраку, де базується ця група.