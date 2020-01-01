Туреччина почала військову операцію "Орлиний кіготь" проти курдів в Іраку
|13:35 15.06.2020
|Турция
Військове відомство пояснило, що військова операція є законним правом Анкари на самооборону.
Збройні сили Туреччини почали військову операцію "Орлиний кіготь" проти Робочої партії Курдистану (РПК) в північній частині Іраку. Як пише ZN,UA, про це повідомляє Міноборони країни Twitter .
"Почалася операція "Орлиний кіготь". Наші літаки руйнують лігво терористів", — йдеться в повідомленні. Уточнюється, що авіація розбомбила печерні укриття, в яких знаходилися сили курдів.
Пізніше військове відомство пояснило, що військова операція є законним правом Анкари на самооборону. У зв'язку з цим турецькі збройні сили атакують терористичні осередки (Туреччина вважає РПК терористичною організацією) у деяких північних районах Іраку: Синджаре, Карачаке, Запе, Авасине-Басяне і Хакурке, а також у горах Кандиль.
Як передає Anadolu, військова операція почалася після нападу курдів на поліцейську дільницю і райони дислокації турецьких сил безпеки.
Видання нагадує, турецькі військові літаки завдали ударів по курдським воєнізованим формуванням в північному Іраку в неділю ввечері. Про це повідомив агентству Reuters джерело в галузі безпеки. Міністерства оборони Туреччини підтвердило, що воно почало операцію з застосуванням літаків.
"Операція "Кіготь орла" почалася. Наші літаки скидають бомби на голови терористів", - повідомило міністерство в Twitter, не надаючи додаткової інформації.
Туреччина регулярно завдає ударів по бойовиків Робочої партії Курдистану (РПК), як на курдській південному сході Туреччини, так і на півночі Іраку, де базується ця група.
Ще на цю тему:
В МО Турции сообщили о нанесении авиаударов по террористам в Ираке
Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Ирака
Турция готова начать новую военную операцию в Ираке
Президент Турции хочет нанести удар по курдам на севере Ирака
Туреччина закриває північний кордон з Іраком
ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов в Ираке
Ожидается визит премьер-министра Турции в Ирак
Турцию ждет распад в случае вторжения в Ирак - министр
ВВС Турции уничтожили объекты на севере Ирака
ВВС Турции бомбят север Ирака
Турецкая авиация уничтожила объекты террористов на севере Ирака