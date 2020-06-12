В районе старого мола одесского порта военные отработали задачи по поиску взрывоопасных предметов и тайников противника.

Личный состав противодиверсионного подразделения Военно-морских сил Украины провел учения в районе старого мола порта Одесса. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook, передает ghall.com.

“Требования, которые стоят перед противодиверсионным подразделением национального флота, требуют постоянного совершенствования умений и усиленной специальной подготовки личного состава, ведь на военных спецназовцев возлагается задача по защите акватории, противодействия диверсиям, терроризму и пиратству, охране военно-морских баз и ликвидации диверсионно-разведывательных групп”, – говорится в сообщении.

Личный состав отрабатывал поиск взрывоопасных предметов и мест тайников противника.

Фото: ВМС Украины